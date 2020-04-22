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Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз

Антонина Паперная родила ребенка от известного актера

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:00

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской стала мамой во второй раз. О пополнении в семье на своей странице в Instagram намекнул супруг девушки. Отметим, что недавно Антонина Паперная поделилась редким кадром с возлюбленным.

Российский актер Владимир Яглыч опубликовал кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы. Поклонники кадр приняли, как известие о рождении ребенка в звездной семье и принялись поздравлять их в комментариях под публикацией.

Сама же новоиспеченная бабушка – Ольга Сумская – пока рождение ребенка не комментирует, но под постом Владимира уже успела оставить смайлы в виде сердечка и малыша. Пол и дату рождения родители пока не сообщают, но добавим, что сегодня, 22 апреля, день рождения отмечает тетя Антонины – актриса Наталья Сумская.

Недавно Анотонина Паперная впервые показала дочь. Смотрите видео:

Ранее мы также писали, что беременная Антонина Паперная показала кадр в нижнем белье.

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