Ольга Сумская трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Какие же они красавицы!

Ольга Сумская опубликовала фото со старшей дочерью Фото: instagram.com/olgasumska

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно в вышиванке спела на последнем звонке маладшей дочери, сегодня трогательно поздравила свою старшую наследницу с днем рождения. В Instagram Сумская опубликовала серию фото с Антониной и трогательно поздравила ее с 29-летием.

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В кадре актриса и ее дочь позируют в длинных платьях с букетами цветом. "С днем рождения, доця! Незабываемый праздник вместе – это счастье!" – подписала публикацию Ольга.

Поклонники звезды присоединились к поздравлениям и написали, что обе женщины выглядят прекрасно. "Як дві сестрички) Наша гордість!!! Вітаю!", "Олю, які в тебе красуні!! Вітаю!", "Никогда не перестаю восхищаться вами и вашей семьей! Вы потрясающие", – пишет в комментариях пользователи.

К слову, ранее актриса Ольга Сумская опубликовала архивные фото с мамой.

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