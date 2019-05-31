Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

Актриса вместе с мужем спела на школьной линейке

Ольга Сумская с дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская, которая на День вышиванки дефилировала по красной дорожке в Киеве, для важного события в ее семье снова сделала ставку на традиционной одежде – вышиванке – и спела украинскую песню вместе со своим супругом Виталием Борисюком.

Ольга Сумская рассказала об актерской династии:

Поводом еще раз надеть любимую одежду Ольги Сумской стал последний звонок ее 17-летней дочери Анны. Кроме того, актриса решила порадовать выпускником совместным исполнением с мужем Виталием Борисюком украинской песни.

Ольга Сумская на школьной линейке дочери Фото: instagram.com/olgasumska

"Трогательный день. Последний звонок! Прощай, родная школа. Поздравляем, Анечка, родная наша доченька, с окончанием 11-го класса! Спасибо нашим учителям, прекрасному коллективу 106 школы", – поздравила актриса дочку и поблагодарила учителей школы.

31 Май 2019 в 2:42 PDT INSTAGRAM (@olgasumska)

Ранее Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась черно-белыми фото со своей мамой Анной Ивановной Сумской.

Напомним, Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей. Ольга Сумская провела выходной в компании своих дочери и супруга и опубликовала солнечные фото.

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