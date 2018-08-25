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Ольга Куриленко похвасталась фигурой в ярком купальнике

Голливудская звезда выложила в соцсети новые фотографии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Ольга Куриленко. Фото: instagram/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко. Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

38-летняя голливудская звезда Ольга Куриленко, которая активно ведет Instagram, где выкладывает самые пикантные фотографии, снова порадовала своих подписчиков новыми снимками.

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Ольга Куриленко
Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

На этот раз актриса похвасталась ярким желтым купальником с глубоким декольте, а заодно и лишний раз напомнила, что является обладательницей отличной фигуры.

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Ольга Куриленко
Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Хотя даже такие фото стали объектом для обсуждения в Интернете. Некоторые фолловеры обратили внимание на размер груди Куриленко и стали всячески ее критиковать в комментариях к посту.

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Ольга Куриленко
Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Напомним, что многие звезды являются активными пользователями соцсетей и балуют поклонников частыми фотографиями в бикини. Например, голливудская звезда Элизабет Херли, которая в этом году отпраздновала свое 53-летие, выложила в Instagram фотографию в купальнике, на которую в очередной раз обратили внимание все ее подписчики.

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бикини Ольга Куриленко instagram купальник
Источник: "Сегодня"
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