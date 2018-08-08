Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева восхитила идеальной спортивной фигурой

Лилия Подкопаева в стильном бикини пробежалась по пляжу Атлантики

Лилия Подкопаева показала идеальную фигуру. Фото: Instagram/liliyapodkopaeva_official

Известная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая показала, как отдохнула с будущим мужем в Майами, снова похвасталась шикарной фигурой. Снимок она разместила на своей странице в Instagram, где позирует в стильном бикини, летней шляпе и очках. Умело подобранный купальник идеально подчеркнул ее стройные ноги и накаченный пресс.

"Когда лето не отпускает", – подписала фото спортсменка.

Лилия Подкопаева похвасталась спортивной фигурой Фото: instagram/liliyapodkopaeva_official

Поклонники Лилии похвалили знаменитость за прекрасную форму и написали ей много комплиментов в комментариях: "Шикарная", "Как девчонка", "Настоящая женщина! Красивая, талантливая, умная и грациозная!", "Wow wow", "Просто счастливая!!!".

Напомним, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева готовится выйти замуж в третий раз. Ее возлюбленный Игорь Дубинский, которого она ранее уже представляла публике, – бывший киевлянин, но уже больше 25 лет живет в Атланте.

Ранее мы сообщали, что Лилия Подкопаева поделилась фото с Ани Лорак в честь 20-летия дружбы.