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Олимпийская чемпионка Яна Клочкова стала жертвой грабителей

Сегодня, 11:30

Известную украинскую пловчиху ограбили в день рождения

Одну из самых титулованных украинских спортсменок, четырехкратную олимпийскую чемпионку Яну Клочкову, которая ранее рассказала о депрессии, ограбили в ее день рождения. Об этом накануне сообщил ее друг Тимофей Нагорный на своей странице в Facebook.

7 августа Яне Клочковой исполнилось 38 лет. Однако в этот день она "получила" неприятный сюрприз.

"Шок! Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в день рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне", – написал Тимофей Нагорный в социальной сети.

Скриншот: facebook.com/timofejn

При этом, что именно украли у знаменитой спортсменки, не сообщается. Сама Клочкова также не комментирует ситуацию.

Как вести себя в случае ограбления, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили певицу Камалию: что украли у супруги миллиардера. Кроме того, был найден вор, который ограбил известную певицу MARUV – взломал автомобиль звезды и вытащил сумку с документами и деньгами.

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Источник: instagram.com/yana_klochkova
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