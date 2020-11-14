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Оливия Уайлд рассталась с Джейсоном Судейкисом после восьми лет отношений

Сегодня, 12:59

Знаменитости скрывали развод несколько месяцев

Звездная пара Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис больше не вместе. Они расстались после восьми лет отношений еще в начале этого года, однако в СМИ эта информация попала только сейчас.

Источник, близкий к Оливии и Джейсону, сказал, что те решили сосредоточиться на том, чтобы "остаться родителями своих двоих детей".

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис
Фото: Getty Images

"Все прошло по-дружески, и они перешли в рутину совместного воспитания детей. Дети являются приоритетом и сердцем семейных отношений", – цитирует слова инсайдера издание People.

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Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис начали встречаться в 2011 году. В 2013-м они обручились, но так и не поженились. Пара воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Отиса и четырехлетнюю дочь Дейзи.

Оливия Уайлд с детьми
Фото: instagram.com/oliviawilde

И Оливия, и Джейсон были женаты в прошлом. В 2004 году актер связал себя узами брака с писательницей Кэй Кэннон, а Оливия была замужем за режиссером Тао Располи, с которым развелась в 2011 году.

Сами знаменитости свой разрыв пока не комментируют.

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