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Оля Цибульская о ревности в браке: "Прикладывала его пальцы к телефону ночью"

Артистка не скрывает, что вовсе не против прочитать переписки мужа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: instagram.com/cybulskaya

Известная певица и ведущая Оля Цибульская, которая еще недавно в своем Instagram убеждала поклонников, что никогда не брала в руки телефон своего мужа, призналась, что пыталась прочитать его сообщения, пока он спал.

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В новом выпуске собственного YouTube-шоу #безпарОля Цибульская неожиданно рассказала подробности интимной жизни своему гостю, певцу Павлу Зиброву.

"Я, кстати, тоже пальцы мужа прикладывала ночью. Перебрала все – не открылось", – проговорилась Оля.

Поклонники звезды подозревают, что причиной ревности в браке могло стать недавнее откровенное фото Оли Цибульской с телеведущим Никитой Добрыниным, под которым она неоднозначно прокомментировала отношения с экс-Холостяком: "Говорят, я украла тебя... Ночью запостила это фото, испугалась и удалила. Утром дошло... Кто не любил, тот и нам не простит. Для счастья нужна смелость и музыка". Отметим, Никита снялся в новом клипе Оли "Янголи плачуть".

Оля Цибульская и Никита Добрынин
Оля Цибульская и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/cybulskaya

Подписчики неоднозначно отреагировали на признание Цибульской: "А не боитесь, что муж тоже заведет себе кого-нибудь?!", "Как это связано с Никитой Добрыниным? У вас роман был?", "Все из-за романа с Никитой?", – пишут они.

Ранее мы также писали, что в отношениях с мужем именно Оля Цибульская сделала первый шаг.

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