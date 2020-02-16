Оля Цибульская отказалась участвовать в "Голосе країни 10"- видео

Певица и ведущая появилась в пятом эфире слепых прослушиваний

Оля Цибульская на "Голосі країни 10" Фото: пресс-служба

В воскресенье, 16 февраля, в пятом выпуске шоу "Голос країни 10" появилась певица и ведущая Оля Цибульская. Звезда развернула к себе кресла тренеров, но отказалась участвовать в проекте.

О сыне Оли Цибульской смотрите в сюжете:

Состоялся пятый эфир слепых прослушиваний на "Голосі країни 10". Почти все звездные наставники набрали вокалистов в свои команды, а это значит, что борьба на конкурсе становится ожесточеннее.

Так, на в пятом выпуске шоу "Голосу" среди участников оказалась известная украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская. Звезда призналась, что пришла на шоу ради своего маленького сына Нестора, который также любит петь и смотрит "Голос. Діти".

"Я иду на сцену, чтобы доказать тебе, сыночек, что на "Голос країни" не играют роль связи", – сказала Цибульская.

Оля исполнила свою песню "Чекаю. Цьом" и развернула к себе кресла Потапа и Насти Каменских, Тины Кароль и MONATIK. Однако артистка не захотела продолжать участие в шоу, аргументировав свой отказ тем, что хочет уступить свое место другим вокалистам, которые мечтаю попасть в команды к звездным тренерам.

Ранее мы рассказывали, как прошел четвертый выпуск юбилейного сезона шоу "Голос країни".

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