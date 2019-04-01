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Оля Цибульская рассказала, как муж разыграл ее 1 апреля

Телеведущая поделилась забавной историей

Оля Цибульская Фото: пресс-служба

Певица и телеведущая Оля Цибульская, которая совсем недавно впервые показала лицо сына, поделилась с Сегодня.Lifestyle забавной историей. Артистка рассказала, как однажды муж разыграл ее 1 апреля.

По словам Оли, они с супругом отдыхали в Барселоне, однако ей срочно якобы понадобилось возвращаться в Киев по работе. В спешке певица не проверила авиабилеты, и в результате они с мужем отметили День смеха на Канарских островах.

"Несколько лет назад мы с мужем сбежали от всего мира в нашу Барселону. На третий день горячего отдыха я как раз спасалась прохладной сангрией (безалкогольной! :) на берегу моря, когда мне позвонил перепуганный директор и рассказал о срочных съемках - варианта не вернуться не было. С полными глазами слез я даже не взглянула на номер рейса и самолет. Осознала уже после посадки – спустя три дня в "Киеве" появилось подозрительное количество пальм (смеется). На календаре было первое апреля, и мы прилетели на Канары. А директора мой муж уговорил :)", – делится артистка.

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

Кроме того, Оля Цибульская рассказала, как в День смеха ее разыграли коллеги.

"В прошлом году в этот день у меня был большой концерт, на время выступления мобильный оставила в гримерке. Драгоценные звездные коллеги решили поздравить с первым апреля и изменили имена контактов в телефонной книге, а затем едва сдерживали смех, когда я пыталась узнать, что хочет на ужин... мой стоматолог. Но я своим острякам очень благодарна, потому что тот случай вдохновил меня на идею крутейшего онлайн-проекта, которую вынашивала целый год и наконец "родила"! Поэтому готовьтесь, мои дорогие, вендетта очень близко :)", – призналась Оля.

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