Оля Цибульская в ярком платье показала чувственный снимок в соцсети

Звезда также поделилась размышлениями о своем возрасте

Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица и ведущая Оля Цибульская любит радовать поклонников нежными и чувственными фото. На этот раз звезда разместила снимок, на котором она позирует в ярком платье, при этом Оля также поделилась своими размышлениями о возрасте и самоощущении:

"Мені 32 і я вважаю, що зараз я виглядаю і почуваюсь краще ніж в 18 чи 25. Чим дорослішими ми стаємо, тим краще до себе ставимося, перестаємо думати про те, що скажуть інші люди і сильніше відчуваємо свою цінність. Я зачитуюсь новими статтями з психології і виявляється, вчені довели, що пік самооцінки у жінки настає ... ближче до пенсії! А саме у 60 років! З нетерпінням чекаю цей момент. Думаю 60-ти річна "дівчинка" Оля буде вогонь", – прокомментировала фото Цибульская.

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, Оля Цибульская выпустила забавный клип на песню "Дівчинка".

Ранее Оля Цибульская пыталась увеличить бюст. Певица доказала, что капуста все-таки увеличивает грудь на размер, а то и на два.