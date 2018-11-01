Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Оля Цибульская в ярком платье показала чувственный снимок в соцсети

Звезда также поделилась размышлениями о своем возрасте 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица и ведущая Оля Цибульская любит радовать поклонников нежными и чувственными фото. На этот раз звезда разместила снимок, на котором она позирует в ярком платье, при этом Оля также поделилась своими размышлениями о возрасте и самоощущении:

"Мені 32 і я вважаю, що зараз я виглядаю і почуваюсь краще ніж в 18 чи 25. Чим дорослішими ми стаємо, тим краще до себе ставимося, перестаємо думати про те, що скажуть інші люди і сильніше відчуваємо свою цінність. Я зачитуюсь новими статтями з психології і виявляється, вчені довели, що пік самооцінки у жінки настає ... ближче до пенсії! А саме у 60 років! З нетерпінням чекаю цей момент. Думаю 60-ти річна "дівчинка" Оля буде вогонь", – прокомментировала фото Цибульская.

44436317_1129286003905410_3267599573337813525_n
Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya
 

Напомним, Оля Цибульская выпустила забавный клип на песню "Дівчинка". 

Ранее Оля Цибульская пыталась увеличить бюстПевица доказала, что капуста все-таки увеличивает грудь на размер, а то и на два.

Еще несколько материалов по теме:
"Шок, що в Україні є такі люди": Леся Никитюк ответила на критику в ее адрес Маша Ефросинина расплакалась под хит KAZKA Анита Луценко показала яркие фото с дочерью в Доминикане
платье ведущая оля цибульская
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров