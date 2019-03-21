Оля Цибульская впервые показала лицо сына

Телеведущая поделилась забавным видео с сыном Нестором

Оля Цибульская показала сына Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская стала мамой еще четыре года назад, однако показывать лицо сына Нестора не спешила. Впрочем, как и своего мужа. По словам Ольги, их история любви началась еще в школе, но публичности мужчина избегает. Впервые Цибульская показала своего супруга в клипе "Сукня біла".

А теперь Оля Цибульская на своей странице в Instagram опубликовала милое видео со своим четырехлетним сыном Нестором, на котором впервые показала его лицо.

"Это мой Нестор! С ним мы смеемся целый день и разговариваем полночи. Он утверждает, что я самая крутая девушка в мире и делает ценные подарки. Может просто взять за руку и повести гулять. И вместе мы счастливы. В конце концов, я не могу его больше скрывать и решилась показать всей стране, потому что он сам признался, что готов. Ищите на обложке глянца, вы тоже не сможете устоять перед ним. Как думаете, на кого Нестор больше похож – на маму или на папу?", – написала шоувумен.

INSTAGRAM (@cybulskaya) on Mar 21, 2019 at 4:44am PDT

Подписчики Оли считают, что мальчик похож и на маму, и на папу. Кроме того, многие отметили сходство Нестора с Михаилом Хомой (DZIDZIO): "Похож на папу и на маму, а вот характером 100% на маму, такой же веселый и позитивный", "Он очень похож на Дзидзьо".

Ранее мы писали, что Джамала тоже впервые показала лицо своего сына.

Смотрите видео о том, как Цибульская, Монатик и Астафьева погуляли на дне рождения глянца:

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