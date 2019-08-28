Оля Цибульская впервые показала сына на телевидении: видео

Певица призналась, что долго готовилась к этому событию

Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская впервые на украинском телевидении показала сына. Занавес личной жизни артистка согласилась приоткрыть в программе "Зірковий шлях".

"Я наконец покажу вам своего сына Нестора. Я ждала этого момента 4 года, и мы очень долго к нему готовились", – призналась Оля Цибульская.

Отметим, весной певица опубликовала фотографии четырехлетнего мальчика. А теперь программа "Зірковий шлях" стала первой, кому звездная мама позволила видеосъемку мальчика.

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

К слову, очень веселый эксклюзив о приключениях Оли Цибульской, Арсена Мирзояна, Тони Матвиенко, Alyosha, актеров Натальи Бережной и Славы Соломки в звездном классе – смотрите в эфире уже 2 сентября! Вас ждет немало тайн из школьной жизни знаменитостей: кто боялся целоваться, кто некогда едва не сжег школу, а кто все обучение страдал от травли? Самые интересные подробности узнаете уже в понедельник.

Ранее мы также писали, что Оля Цибульская показала аппетитные формы в серебристом боди. А до этого певица призналась, почему скрывает своего мужа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram