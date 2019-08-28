Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Цибульская впервые показала сына на телевидении: видео

Певица призналась, что долго готовилась к этому событию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03

Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская впервые на украинском телевидении показала сына. Занавес личной жизни артистка согласилась приоткрыть в программе "Зірковий шлях".

"Я наконец покажу вам своего сына Нестора. Я ждала этого момента 4 года, и мы очень долго к нему готовились", – призналась Оля Цибульская.

Отметим, весной певица опубликовала фотографии четырехлетнего мальчика. А теперь программа "Зірковий шлях" стала первой, кому звездная мама позволила видеосъемку мальчика.

Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: instagram.com/cybulskaya

К слову, очень веселый эксклюзив о приключениях Оли Цибульской, Арсена Мирзояна, Тони Матвиенко, Alyosha, актеров Натальи Бережной и Славы Соломки в звездном классе – смотрите в эфире уже 2 сентября! Вас ждет немало тайн из школьной жизни знаменитостей: кто боялся целоваться, кто некогда едва не сжег школу, а кто все обучение страдал от травли? Самые интересные подробности узнаете уже в понедельник.

Ранее мы также писали, что Оля Цибульская показала аппетитные формы в серебристом боди. А до этого певица призналась, почему скрывает своего мужа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тимур Мирошниченко станет отцом во второй раз: невероятное фото Маша Ефросинина показала, как вырос ее младший сын: трогательное видео "Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына Тарас Тополя вспомнил, как они с женой едва не потеряли ребенка: подробности
Оля Цибульская дети звезд
Реклама

Новости партнеров

7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:16Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 07:29Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился в третий раз: фото

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Лучше, чем кофе: 6 способов повысить энергию утром
Лучше, чем кофе: 6 способов повысить энергию утром
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног