Оля Полякова: биография и интересные факты о певице

Все, что нужно знать об украинской певице Оле Поляковой

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба

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, телеведущая, актриса возраст: 36 лет

36 лет знак зодиака: Козерог

Козерог семейное положение: замужем

Детство и юность

Украинская певица Оля Полякова родилась в Виннице 17 января 1984 года. Отец будущей звезды был дипломатом, а мать – врачом-педиатром. Параллельно со средним образованием будущая звезда окончила музыкальную школу по классу фортепиано. К слову, в детстве Полякова несколько раз появлялась в "Ералаше". Затем девушка стала студенткой Винницкого музыкального училища культуры и искусств им. М. Д. Леонтовича, которое окончила с красным дипломом (класс хорового дирижирования).

Оля Полякова также получила диплом по классу эстрадного вокала Киевского национального университета культуры.

Оля Полякова в юности Фото: instagram.com/polyakovamusic

Творчество и карьера

Путь к успеху Оли Поляковой не был легким. Исполнительница долго и упорно шла к признанию и искренне недоумевала, почему у других получается добиться успеха, а у нее – нет. Отметим, диапазон голоса Оли Поляковой – 4 октавы.

Первый альбом певицы "Приходи ко мне", в который вошло 11 композиций, был анонсирован на презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей" 12 апреля 2000 года. Тогда же вышел клип на песню "Так не бывает", который зрители увидели на телевидении, однако большого успеха артистке он не принес.

Переменами для Поляковой ознаменован 2005 год, когда она начинает сотрудничество с Александром Ревзиным, выпускает альбом с певицей Любашей и песню с группой "Чай вдвоем" – "Обними меня". И опять, несмотря на старания и многочисленные проявления Оли Поляковой, популярности она не обрела.

В 2008-м Оля Полякова появляется перед аудиторией в образе Суперблондинки, представляет одноименные макси-сингл и шоу-программу. Менеджером артистки становится Юрий Барыбин. Спустя три года, в 2011-м, выходит дуэт Оли Поляковой и Людмилы Гурченко – "Алло".

По-настоящему новой эрой в творчестве и карьере Оли Поляковой стало начало сотрудничества в конце 2012 года с генеральным директором компании EA Secret Service Михаилом Ясинским. Тогда зрители увидели на певице знаменитый кокошник и услышали ее хит Polyakova Style.

Первым хитом и визитной карточкой Оли Поляковой стала песня "Шлепки". Видеоработа, над которой трудились Mozgi Entertainment, вышла в мае 2013-го. Сразу после колоссального успеха "Шлепок" Полякова презентует еще один хит – "Люли". В течение следующего года артистка выпустила еще несколько композиций. Такие популярные песни, как "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно!" вышли в 2015-2016 годах и закрепили успех Поляковой.

Королева ночи

Триумфом артистки стало грандиозное шоу "Королева ночи", которое выводит Олю Полякову на новый уровень. Певица поразила масштабами своего шоу: 245 тонн декораций, 700 человек творческой группы и девять изменений образов во время концерта. Более того, в течение двух часов певица сменила 11 образов. В рамках программы Оля Полякова презентует новые композиции, среди которых "Звонила", "Лед тронулся", "Семирамида", "Любовница", "Мадонна". По словам артистки, масштабное шоу обошлось ей ровно в два раза дороже, нежели строительство роскошного дома.

В течение 2019 года Оля Полякова гастролировала по Украине, а закончился тур грандиозным концертом в столичном Дворце спорта 26 октября. Артистка стала первой женщиной в Украине, которая собрала целый стадион – "Арена Львов" (35 тысяч зрителей). Триумфальным стал концерт в Минске и, несомненно, по США и Канаде в январе 2020 года.

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Оля Полякова на телевидении

Звезда является победительницей второго сезона шоу "Народная звезда" на телеканале "Украина", а в третьем и четвертом сезоне появилась в роли ведущей арт-кафе шоу. Кроме того, зрители видели Полякову как ведущую юмористической программы "Зоряні яйця". Артистка также приняла участие в проекте "Співай, як зірка" на телеканале "Украина" с Кузьмой и Надеждой Мейхер. Оля Полякова также является судьей 10-го сезона "Х-Фактора" и юмористического шоу "Лига смеха".

Артистка также принимала участие в шоу "Звезда + Звезда", "Дольче Вита Капут", "Привет, декрет!", "Кто против блондинок?", "Богиня шопінгу", является победительницей проекта "Как две капли" и судьей в программе "Дивовижні люди" на телеканале "Украина".

Оля Полякова на телеканале "Украина" Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кинематограф

Оля Полякова снялась в первой украинской кинокомедии "Свингеры" и "Свингеры 2", которые имели успех у отечественного зрителя, а также появилась в эпизодической роли фильма "Я, Ты, Он, Она". Кроме того, певица выпустила с Потапом и Олегом Винником саундрек к фильму "Скажене весілля 2". В марте 2020 года в прокат выходит картина, где Оля сыграет босса – "Свидание в Вегасе".

Также в 2020 году на широкий экран выйдет кинокомедия "Звезды по обмену" и будет представлена Поляковой совместно с украинской компанией, лауреатом многочисленных международных премий KINOROB. Этот фильм станет первым проектом продюсерского дебюта певицы. Режиссером картины выступит Алексей Даруга. Сама Полякова призналась, что в картине она поменяется телами Михаилом Хомой (DZIDZIO).

В 2017 году Полякова озвучила одну из главных ролей, Смайлу, в анимационном фильме "Эмоджи муви".

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Политические амбиции

Во время президентской кампании Оля Полякова поддержала действующего главу государства – Владимира Зеленского. Накануне парламентских выборов многие представители шоу-бизнеса заявили о политических амбициях, и Оля Полякова не стала исключением. Артистка заявила, что создаст партию, объединяющую украинских женщин, однако в 2019 году баллотироваться в Верховную Рада не стала. Полякова объяснила, как видит свою политическую деятельность:

"Моя партия будет заниматься проблемами здоровья, сиротства – тем, чем мужики не хотят заниматься. У них куча других дел, они там про газ, уголь думают, что куда продать. А кто будет думать о наших детях?".

Личная жизнь

Оля Полякова вышла замуж за бизнесмена Вадима Полякова в 2004 году. Пара воспитывает двоих дочерей – 14-летнюю Машу, как две капли воды похожую на звездную маму, и 8-летнюю Алису.

Оля Полякова с дочерьми Фото: instagram.com/polyakovamusic

К слову, муж Поляковой Вадим много лет финансово поддерживал ее творчество, не жалея средств для любимой. Однако, по словам звезды, в 2008 году бизнес ее мужа понес значительные убытки. Более того, исполнительница уже не один год является главной кормилицей в их семье.

В 2018-м Оля Полякова презентовала песню "Любовница" и призналась, что не понаслышке знает, каково это – быть частью любовного треугольника: "Да, я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни вторую, понимаете, он этот круг прервал, и все".

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

Стоит отметить, по мнению Поляковой, их семейная жизнь возможна лишь в таком варианте, как сейчас: Вадим занимается детьми и бытом, а Оля – развитием карьеры.

За время карьеры Оля Полякова выпустила три альбома:

"Приходи Ко Мне", 2001

"Шлепали Шлепки", 2016

"Королева ночи", 2019

Напомним, Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине.

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