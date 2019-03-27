Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова дерзко напугала Александра Скичко

Оля Полякова преследовала Александра Скичко со змеей в руках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Оля Полякова на съемках супершоу "Дивовижні люди"
Оля Полякова на съемках супершоу "Дивовижні люди"
Фото: Канал "Украина"

Во время съемок супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" ведущий Александр Скичко решил немного "подколоть" Олю Полякову. Но певице и эксперту проекта не понравились его шутки: Оля взяла в руки настоящую змею и с ней начала преследовать Александра.

Супершоу "Дивовижні люди" поражает зрителей масштабными постановками и необычным реквизитом. Для одного из номеров, например, понадобилось 10 различных питонов. Пока участница готовилась к своему испытанию, ведущий канала "Украина" Александр Скичко поинтересовался у эксперта проекта Оли Поляковой, боится ли она змей.

"Я своих не боюсь", – уверенно ответила Оля Полякова и пошла к аквариуму со змеями демонстрировать свою храбрость.

"Оля, только не надо меня знакомить со своими подругами", – пошутил Александр Скичко. Впрочем, певица решила наказать ведущего за такую ​​выходку. Взяв в руки змею, Оля начала гоняться с ней за Александром, который, как оказалось, сам боится питонов.

Оля Полякова напугала Александра Скичко змеей
Оля Полякова напугала Александра Скичко змеей
Фото: Канал "Украина"

"Оля, ну перестань, – испугался Скичко, которому пришлось убегать от нее по сцене. – Ты прекрасная, невероятная женщина. Оля, ты народная из народных, заслуженная из заслуженных! Ты восьмое чудо света, Оля!"

В конце концов, певица сжалилась над Александром и перестала его преследовать. А потом неожиданно добавила: "Наверно, я оставлю себе эту змеюку, чтобы никто из вас не сомневался, что я – гениальна".

Напомним, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. В шоу "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. Телепроект выходит в эфире канала "Украина" по субботам в 21:00.

Смотрите видео о секретах закулисья пятого выпуска супершоу "Дивовижні люди":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Оля Полякова расскажет о "подводных камнях" концертного бизнеса в Украине Маша Ефросинина «раскритиковала» наряд Оли Поляковой Участница супершоу «Дивовижні люди» обучает японскому языку за 45 минут
Оля Полякова Александр Скичко Дивовижні люди канал Украина
Реклама

Новости партнеров

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат
Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат
Папараці спіймали відомого актора РФ разом з побитою дружиною
Папараці спіймали відомого актора РФ разом з побитою дружиною
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Популярные статьи

Сегодня, 09:49Fun

Голые студенты выжили после трех недель блужданий по джунглям

Сегодня, 08:59Fun

Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике

Сегодня, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Стрельцов очень активный день, а Водолеи могут получить премию

Вчера, 13:19Fun

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 мартаWellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

25 мартаFood

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

25 мартаFood

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

25 мартаТехно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

25 мартаАфиша

Это официально: сериал "Сверхъестественное" закрывают после 15-го сезона

25 мартаFun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

25 мартаТехно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

25 мартаТехно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": в четвертом выпуске участники отправились в кулинарное путешествие

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Новости партнеров

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Оля Горбачева произвела фурор образом на красной дорожке
Оля Горбачева произвела фурор образом на красной дорожке
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео