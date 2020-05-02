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"Нам никто не помогал , мы развивались вопреки всему": Оля Полякова об отношениях артистов и правительства

Певица рассказала, как отразится коронавирусный кризис на жизни шоу-бизнеса

Инна Петрова
Сегодня, 00:21

Оля Полякова стала участницей ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое состоялось в пятницу, 1 мая, на телеканале "Украина". Певица рассказала, как отразится коронавирусный кризис на жизни шоу-бизнеса, а также изъявила желание создать профсоюз артистов.

Напомним, что ранее Оля Полякова нашла новый способ заработать на карантине. Что будет делать артистка, мы рассказывали в этом материале.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

В прямом эфире Оля Полякова призналась, что волнуется за будущее после карантина. По ее словам, уже сейчас очевидно, куда привел кризис работников сферы культуры.

"Не могу сказать, что взгляд мой радостный. Смотрю в будущее с тревогой, потому что вижу, куда все это катится. За спинами артистов есть целый сектор людей, который оказался без работы. Это танцоры, постановщики, музыканты, световики, они все остались без работы. Карантин не закончится быстро. Все эти творческие люди будут вынуждены уйти в курьеры, таксисты", – считает Полякова.

По ее мнению, правительство не считается с деятелями искусства и не учитывает важность этой области. "У нас отняли единственный способ заработка. И так было всегда. К культуре всегда отношение такое. У нас никогда не было помощи, мы развивались вопреки чему-то. Нас не защищают, нас не замечают", – говорит народная любимица.

Кроме того, звезда предложила коллегам брать инициативу в свои руки при выходе из карантина. Оля изъявила желание создать профсоюз украинских артистов, который бы занялся важными вопросами в условиях реалий: "Я призываю в данный момент всех музыкантов, актеров, весь культурный цех объединиться в профсоюз, для того, чтобы создать свой штаб юристов, чтобы определяться с общими направлениями и влиять, и требовать, чтобы власть нас видела".

Отметим, что в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"сегодня были звезды отечественного шоу-бизнеса, кино и спорта, среди которых Святослав Вакарчук, Тарас Тополя, Александр Роднянский, Ахтем Сеитаблаев, Владимир Горянский и другие.

Ранее Ирма Витовская рассказала о важности развития сферы искусства в условиях пандемии в студии программы "Свобода слова Савика Шустера".

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