Оля Полякова и Наталья Могилевская поспорили из-за наряда Ким Кардашьян

Артистки обсудили новый наряд светской львицы

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Украинские певицы Оля Полякова, которая назвала популярное шоу позором и раскритиковала его участниц, а также Наталья Могилевская не остались равнодушными к новому наряду светской львицы Ким Кардашьян.

Дело в том, что Ким в своем микрологе опубликовала фотографию нового образа, который состоит из полупрозрачных рейтуз и кофты. Костюм является творением дизайнера Жана Поля-Готье, лицо которого украсило этот наряд.

Эпатажная Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

После такого даже Полякова не удержалась и высказала, что она думает по поводу внешнего вида американской селебритис. "Вы меня извините, но по-моему это (смайл палмфейс – ред). Ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?" – возмутилась Оля.

Однако, возразить Оле Поляковой в комментариях решила Наталья Могилевская. Она написала: "Только не убивай меня. Мне нравится. Что-то в этом есть".

Напомним, ранее Оля Полякова поделилась интересными подробностями из своей жизни. Оказывается, еще в юном возрасте Оля активно занималась музыкой.

А вот Наталья Могилевская, поздравившая Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, ответила своим хейтерам.

Смотрите видео том, как Оля Полякова получила именную звезду:

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