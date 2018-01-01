Оля Полякова на личном фото очаровала поклонников красотой
Всего за два часа после публикации свежего фото оно набрало более 30 тысяч лайков
Суперблондинка сфотографировалась в джинсовом комбинезоне и поделилась этим снимком в Инстаграме, таким образом певица хотела поздороваться со своими подписчиками.
"Фото просто бомба!", "Хороша!", "Ну дуууже гарна!" и еще много подобных комплиментов написали Ольге ее преданные фанаты.
Всего за два часа после публикации свежего фото Оли Поляковой его успели лайкнуть порядка 30 тысяч инстаграм-пользователей.
Ранее певица Оля Полякова порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.
Артистка на весенние каникулы отправилась в Турцию, где студия "Квартал 95" провела фестиваль "Весело".
На снимке Полякова позирует на лужайке в раздельном купальнике. Суперблондинка продемонстрировала соблазнительную фигуру в белом бикини.
О том, как Оля Полякова снялась в эротической комедии, смотрите на видео ниже: