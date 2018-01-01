Оля Полякова на личном фото очаровала поклонников красотой

Всего за два часа после публикации свежего фото оно набрало более 30 тысяч лайков

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Суперблондинка сфотографировалась в джинсовом комбинезоне и поделилась этим снимком в Инстаграме, таким образом певица хотела поздороваться со своими подписчиками.

"Фото просто бомба!", "Хороша!", "Ну дуууже гарна!" и еще много подобных комплиментов написали Ольге ее преданные фанаты.

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

Всего за два часа после публикации свежего фото Оли Поляковой его успели лайкнуть порядка 30 тысяч инстаграм-пользователей.

Ранее певица Оля Полякова порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

Артистка на весенние каникулы отправилась в Турцию, где студия "Квартал 95" провела фестиваль "Весело".

На снимке Полякова позирует на лужайке в раздельном купальнике. Суперблондинка продемонстрировала соблазнительную фигуру в белом бикини.

О том, как Оля Полякова снялась в эротической комедии, смотрите на видео ниже: