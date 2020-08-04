Оля Полякова на Житнем рынке устроила танцы с колбасой

Вместе с покупателями певица исполнила свой хит "Ночная жрица"

Специально для съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" готовит ко Дню Независимости, Королева ночи Оля Полякова, чья дочь недавно получила травму, посетила Житний рынок. Вместе с продавцами и посетителями торгового зала певица станцевала под свой хит "Ночная жрица".

Оля вышла к людям в ярком сценическом наряде, чтобы подарить им яркие эмоции и сделать обычный воскресный поход на рынок незабываемым.

"Во-первых, для меня эта локация очень знакома, потому что как раз на Житнем рынке я снимала свой клип "Королева ночи", поэтому я как будто вернулась в родной дом, – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке телеканала "Украина".

Оля Полякова выступила на рынке Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Она также заметила, что концерты следует устраивать именно на рынках: "Я вообще предлагаю все концерты делать на базарах! Потому что люди большую часть своей жизни проводят здесь: ходят, покупают – как дома. Если бы каждый день на базарах проводили концерты, я думаю, большинству людей было бы веселее жить!"

Более того, артистка так увлеклась танцем, что ненароком задела витрину молочного отдела и разбила ее. Съемочная группа, да и сами продавцы торгового зала начали шутить, что невероятной энергетики Королевы ночи не выдерживают даже исторические площадки.

По сценарию номера, главным реквизитом постановки должна была стать палка колбасы. Но у Оли Поляковой было "много" вопросов к нему.

"Я очень хотела, чтобы она была большая, толстая и твердая. Понимаете?! А с этим проблемы, вы же знаете, вообще. Особенно в горячих женских руках она тает и становится мягкой. Поэтому это было проблемой, но мы ее решили. Положили эту колбасу в холодильник, она застыла и стала хорошенькой, тверденькой, толстенькой и длинной. Все, как любим мы, женщины среднего возраста", – поделилась артистка.

Оля Полякова выступила на рынке Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, групп MOZGI и KADNAY.

Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале "Украина"!

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