Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова напугала поклонников кадрами из больницы: что произошло

Певица назвала причину визита в клинику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38

На днях певица Оля Полякова напугала поклонников Instastory из больницы. Подробностями произошедшего звезда поделилась с программой "Зірковий шлях" во время съемок шоу "Музыкальная платформа".

"У нас в стране умирают люди от онкозаболеваний. Только потому, что поздно обращаются к врачам", – сказала певица.

Однако волнения поклонников оказались напрасны, Оля Полякова решила выкроить время для полного обследования организма. По словам звезды, для нее важно быть спокойной и знать точно, что со здоровьем все в порядке.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"И все обследовала и сделала все УЗИ. Все исследования показали, что я здорова. Но для того, чтобы в этом убедиться, надо это делать", – рекомендует Полякова.

Быть внимательными к себе звезда советует и всем своим поклонникам. А в тот вечер на "Музыкальной платформе" Оля Полякова стала настоящим триумфатором, за что получила свои награды. Другие подробности из-за кулис новогоднего концерта узнаете уже скоро, из специального репортажа "Зіркового шляху". Не пропустите!

Ранее мы также писали, что экс-министр культуры Украины домогался Олю Полякову.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Оля Полякова призналась, что благодаря афере заработала на первое авто "Впервые рассказываю эту историю": Оля Полякова откровенно о своем отчиме и родном отце Никакой вражды: Каменских и Полякова поцеловались на публике
Оля Полякова
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

Вчера, 17:10Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 13:04Fun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

Вчера, 10:47Fun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Вчера, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряШоу-бизнес

Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк преследуют: семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Новости партнеров

«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы