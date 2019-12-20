Оля Полякова напугала поклонников кадрами из больницы: что произошло

Певица назвала причину визита в клинику

На днях певица Оля Полякова напугала поклонников Instastory из больницы. Подробностями произошедшего звезда поделилась с программой "Зірковий шлях" во время съемок шоу "Музыкальная платформа".

"У нас в стране умирают люди от онкозаболеваний. Только потому, что поздно обращаются к врачам", – сказала певица.

Однако волнения поклонников оказались напрасны, Оля Полякова решила выкроить время для полного обследования организма. По словам звезды, для нее важно быть спокойной и знать точно, что со здоровьем все в порядке.

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"И все обследовала и сделала все УЗИ. Все исследования показали, что я здорова. Но для того, чтобы в этом убедиться, надо это делать", – рекомендует Полякова.

Быть внимательными к себе звезда советует и всем своим поклонникам. А в тот вечер на "Музыкальной платформе" Оля Полякова стала настоящим триумфатором, за что получила свои награды. Другие подробности из-за кулис новогоднего концерта узнаете уже скоро, из специального репортажа "Зіркового шляху". Не пропустите!

Ранее мы также писали, что экс-министр культуры Украины домогался Олю Полякову.

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