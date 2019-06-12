Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

Певица рассказала, что прочувствовала на себе гендерную дискриминацию

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Украинская певица Оля Полякова, которая рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде, призналась, что она прочувствовала на себе гендерную дискриминацию. Певица отметила, что некие действия продюсеров можно назвать "чистой воды домогательствами". Об этом Оля Полякова эксклюзивно рассказала в интервью "Сегодня".

"Я с этим (гендерной дискриминацией – ред.) сталкивалась постоянно. В том же шоу-бизнесе некоторые дядьки-продюсеры хотели меня посадить на коленки, а лучше сразу под стол… Это даже не гендерная дискриминация, а чистой воды домогательства! Я о них еще, кстати, никогда не говорила вслух, но, поверьте, я это сделаю. И назову конкретные имена, которые знают все! И которые это делали со всеми, многие через них прошли", – призналась артистка.

"Безусловно, это будет масштабный скандал, но боюсь, что из-за того, что у нас настолько патриархальное общество — опять же, этим людям ничего не будет. Все подумают, мол, а что тут такого? Ну поприставал к симпатичной барышне, ну и плевать, что он женат и у него есть дети", – добавила Полякова.

Читайте полное интервью с Олей Поляковой на Сегодня.Lifestyle.

Смотрите также видео: Оля Полякова получила именную звезду

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, оставит ли сцену ради политики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram