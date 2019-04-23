Оля Полякова об имитировании: "Меня еще никогда это не подводило"

Певица удивила зрителей необычным признанием

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Певица и эксперт супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" Оля Полякова удивила зрителей дерзким признанием. В эфире телепроекта Королева ночи рассказала об... имитировании.

Одним из участников шоу стал Вячеслав Марийко, который умеет имитировать различные звуки. Экспертам проекта необходимо было отгадывать, какие именно явления озвучивает парень с помощью голосового аппарата. Оля Полякова и сама решила попробовать это сделать, однако ведущий Александр Скичко не упустил момента "подколоть" ее.

"Оля, достаточно имитировать, правда. Это не добавляет тебе преимуществ. Когда женщина имитирует – это не плюс", – пошутил над певицей ведущий супершоу "Дивовижні люди" Александр Скичко.

Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди" Фото: телеканал "Украина"

"Почему это? Меня еще никогда это не подводило!" – отрезала Оля Полякова, чем вызвала смех у звездных экспертов и зрителей в зале.

Напомним, продолжается всеукраинское СМС-голосование за победителя супершоу. Ознакомиться с финалистами проекта, а также правилами голосования можно на сайте канала "Украина". Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Ранее мы писали о том, кто стали финалистами супершоу "Дивовижні люди".

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