Оля Полякова обратилась к Екатерине Кухар с извинениями

Певица записала видеообращение и разместила его у себя на странице в соцсети

Оля Полякова. Фото: пресс-служба

В воскресенье, 9 сентября, прошел третий эфир шоу "Танцы со звездами". Ведущей звездного балкона стала знаменитая украинская певица Оля Полякова.

Поскольку эфир был посвящен теме любви, а танцы от звездных участников рассказывали истории из жизни, самым трогательным моментом выпуска по истине можно назвать выход пары Беринчик-Белявская с зажигательным фристайлом на паркете.

Известный боксер, который совсем недавно пережил потерю ребенка (его новорожденный сын прожил всего две недели), вызвал слезы Екатерины Кухар, которая пережила похожую трагедию ранее: "Денис, вы своим танцем стали настоящим мотиватором для тех, кто теряет силу духа".

Вот тут-то и произошло недоразумение, за которое Полякова публично извинилась на своей странице в Instagram после завершения эфира. Певица прокомментировала слезы балерины следующим образом: "Теперь Украина узнала, что Екатерина Кухар умеет плакать".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 9 Сен 2018 в 3:49 PDT

"Только что закончился эфир "Танцы со звездами", где я вела балкон. И уже просматривая видео, я пришла в ужас от того, что я сегодня совершила огромную ошибку. Дело в том, что, когда я переодевалась, я не слышала, о чем шлось в сюжете Дениса Беринчика и на что отреагировала слезами Катя Кухар. И, конечно же, моя шуточка была вопиющей бестактностью. Я прошу прощение за эту оплошность, за эту ошибку и за эту бестактность" – прокомментировала с сожалением певица.

Поклонники артистки тут же ее поддержали, восхитившись искренностью Поляковой.

Это был не единственный казус на шоу. Во время прошедшего эфира успели поссориться Леся Никитюк и Влад Яма.