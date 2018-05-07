Оля Полякова опубликовала смелое фото в бикини
Суперблондинка продемонстрировала соблазнительную фигуру
Певица Оля Полякова порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.
Артистка на весенние каникулы отправилась в Турцию, где студия "Квартал 95" провела фестиваль "Весело".
На снимке Полякова позирует на лужайке в раздельном купальнике. Суперблондинка продемонстрировала соблазнительную фигуру в белом бикини.
"Люблю экспромт, а этот внезапный отдых именно он", – подписала кадр звезда.
"Полякова ты Огонь", "Не женщина, а Богиня", "Что-то Оля на поправку пошла", "Все краше и краше становишься!", "Ну и фигура, настоящий пример идеала", "Сколько страсти на этом фото", "Тигрица", – комментируют пользователи.
Напомним, в программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 6:30 с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом, певица Оля Полякова рассказала, какие подарки получила от мужа и почему ее дочери считают, что обязаны сниматься во всех клипах мамы.
Ранее Оля Полякова раскрыла тайну своего будущего шоу на "Вечере премьер с Катериной Осадчей.