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Оля Полякова поделилась подробностями конфликта с Лободой

Несколько лет назад певицы поскандалили

Инна Петрова
Сегодня, 10:24

В недавнем прямом эфире вместе с Андре Таном в Instagram Оля Полякова рассказала о скандале со Светланой Лободой. Напомним, что дизайнер стал гостем программы "Правда или действие", где признался, с кем из украинских звезд не любит работать.

Так, в Insta-шоу Оля Полякова поделилась деталями скандала, произошедшего в 2013 году на церемонии награждения премией "Viva! Самые красивые", где Ольга была ведущей. По словам певицы, коллега сама выдумала причину для конфликта.

INSTAGRAM

"Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: "Самая голосистая певица современности". Ну что тут такого?" – удивилась Полякова. Она добавила, что LOBODA превратно истолковала слова коллеги и обиделась.

"После концерта она разразилась тирадой и написала у себя на странице, что я бешеная кобылица. И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала. Когда она назвала меня "бешеной кобылицей", я выставила видео в Instagram, сняла свои ноги, где я плаваю в ванной, и написала: "Какая же я кобылица? Я русалка!" Потом мы со Светой сто раз помирились, пили вино. Это был публичный скандал, и он длился около года. Мы обс*рали друг друга в сетях и по телевизору. Это было очень весело", – вспоминает Полякова.

Смотрите в сюжете, чем занимается Оля Полякова на карантине:

Ранее в беседе с Олей Поляковой солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская призналась, в каких отношениях сейчас со своим бывшим мужем Эдгаром.

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