Оля Полякова похвасталась аппетитными формами в сексуальном платье
Певица предстала в облегающем платье с экстремальным разрезом
Певица Оля Полякова часто эпатирует публику колкими высказываниями и откровенными нарядами. В этот раз артистка позировала на лестничной клетке в розовом облегающем платье в пол с экстремальным разрезом.
На фото, которое Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram, видны аппетитные формы и подтянутая фигура певицы. Полякова заинтриговала подписчиков, предложив угадать локацию, где был сделан кадр.
Отметим, на днях состоялась премия "Женщина Украины 2019". Олю Полякову второй год подряд признали единогласным победителем по оценкам читателей и экспертного жюри в категории "шоу-бизнес".
"Премия "Женщина Украины" – это наша благодарность и признание самых ярких женщин в различных сферах общества и включает в себя 14 номинаций. Все они реализовались в профессиональном плане, стали примером настойчивости, трудолюбия и источником вдохновения. Оля Полякова – безусловное тому подтверждение. Ее скачек в творческом плане за последних несколько лет колоссальный, а народная любовь и любовь наших читателей – неоспоримый факт. Поэтому сегодняшняя награда в номинации "Шоу-бизнес" по праву принадлежит ей", – комментирует победу Поляковой учредитель премии "Женщина Украины" Инна Катющенко.
Ранее мы писали, что премию "Женщина Украины 2019" в номинации "Психология и саморазвитие" получила телеведущая Наталья Холоденко.
Как прошла церемония "Женщина Украины 2019" – смотрите в сюжете:
Напомним, Настя Каменских покорила сеть новой песней "Обіцяю" и анонсировала клип.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram