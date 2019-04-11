Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова похвасталась аппетитными формами в сексуальном платье

Певица предстала в облегающем платье с экстремальным разрезом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019"
Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова часто эпатирует публику колкими высказываниями и откровенными нарядами. В этот раз артистка позировала на лестничной клетке в розовом облегающем платье в пол с экстремальным разрезом. 

На фото, которое Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram, видны аппетитные формы и подтянутая фигура певицы. Полякова заинтриговала подписчиков, предложив угадать локацию, где был сделан кадр.

Оля Полякова в сексуальном платье
Оля Полякова в сексуальном платье
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, на днях состоялась премия "Женщина Украины 2019". Олю Полякову второй год подряд признали единогласным победителем по оценкам читателей и экспертного жюри в категории "шоу-бизнес".

"Премия "Женщина Украины" – это наша благодарность и признание самых ярких женщин в различных сферах общества и включает в себя 14 номинаций. Все они реализовались в профессиональном плане, стали примером настойчивости, трудолюбия и источником вдохновения. Оля Полякова – безусловное тому подтверждение. Ее скачек в творческом плане за последних несколько лет колоссальный, а народная любовь и любовь наших читателей – неоспоримый факт. Поэтому сегодняшняя награда в номинации "Шоу-бизнес" по праву принадлежит ей", – комментирует победу Поляковой учредитель премии "Женщина Украины" Инна Катющенко.

Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба
1/10

Ранее мы писали, что премию "Женщина Украины 2019" в номинации "Психология и саморазвитие" получила телеведущая Наталья Холоденко.

Как прошла церемония "Женщина Украины 2019" – смотрите в сюжете:

Напомним, Настя Каменских покорила сеть новой песней "Обіцяю" и анонсировала клип.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Оля Полякова дерзко напугала Александра Скичко Впечатляюще: Оля Полякова исполнила хит "Шлёпки" в оперной версии Оля Полякова представила забавный клип на песню "Лед тронулся" 13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram
Оля Полякова откровенные фото королева ночи
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Очень вкусный торт без выпечки за 15 минут
Очень вкусный торт без выпечки за 15 минут

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Техно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Сегодня, 11:34Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Сегодня, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 08:00Fun

Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

Сегодня, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Сегодня, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Вчера, 16:50Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 11:41Техно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

Вчера, 09:22Fun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Вчера, 08:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 07:00Food

Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

9 апреляFun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 апреляТехно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

9 апреляFun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

9 апреляFun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

9 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

Новости партнеров

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Дети Маргариты Тереховой выгнали сиделку актрисы
Дети Маргариты Тереховой выгнали сиделку актрисы
Младшая дочь Игоря Крутого стала выглядеть старше своих лет
Младшая дочь Игоря Крутого стала выглядеть старше своих лет
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак
Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак