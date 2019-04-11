Оля Полякова похвасталась аппетитными формами в сексуальном платье

Певица предстала в облегающем платье с экстремальным разрезом

Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова часто эпатирует публику колкими высказываниями и откровенными нарядами. В этот раз артистка позировала на лестничной клетке в розовом облегающем платье в пол с экстремальным разрезом.

На фото, которое Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram, видны аппетитные формы и подтянутая фигура певицы. Полякова заинтриговала подписчиков, предложив угадать локацию, где был сделан кадр.

Оля Полякова в сексуальном платье Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, на днях состоялась премия "Женщина Украины 2019". Олю Полякову второй год подряд признали единогласным победителем по оценкам читателей и экспертного жюри в категории "шоу-бизнес".

"Премия "Женщина Украины" – это наша благодарность и признание самых ярких женщин в различных сферах общества и включает в себя 14 номинаций. Все они реализовались в профессиональном плане, стали примером настойчивости, трудолюбия и источником вдохновения. Оля Полякова – безусловное тому подтверждение. Ее скачек в творческом плане за последних несколько лет колоссальный, а народная любовь и любовь наших читателей – неоспоримый факт. Поэтому сегодняшняя награда в номинации "Шоу-бизнес" по праву принадлежит ей", – комментирует победу Поляковой учредитель премии "Женщина Украины" Инна Катющенко.

Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба Оля Полякова получила премию "Женщина Украины 2019" Фото: пресс-служба 1/10

Ранее мы писали, что премию "Женщина Украины 2019" в номинации "Психология и саморазвитие" получила телеведущая Наталья Холоденко.

Как прошла церемония "Женщина Украины 2019" – смотрите в сюжете:

Напомним, Настя Каменских покорила сеть новой песней "Обіцяю" и анонсировала клип.

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