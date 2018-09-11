Оля Полякова похвасталась нарядами и предложила выбрать лучший

Певица сменила 11 образов во время эфира танцевального шоу

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Знаменитая украинская певица Оля Полякова во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами" сменила целых 11 нарядов. Певица меняла платья, костюмы и парики. Ольга была ведущей звездного балкона, где встречала пары после выступления на паркете.

"Ребята, теперь голосуем за каждый образ отдельно. Выбираем лучший!", – подписала снимки певица.

Многие поклонники певицы отметили, что больше всего Ольге подходит второй образ – красное платье с металлическими вставками и длинные распущенные волосы.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic 1/10

Напомним, Оля Поялкова публично извинилась перед Екатериной Кухар. Певица разместила видеообращение на своей странице в Instagram. Поклонники артистки тут же ее поддержали, восхитившись искренностью Поляковой.

Ранее Оля Полякова с Лесей Никитюк вышли на подиум на показе Андре Тана. Недавно в Киеве стартовала Ukrainian Fashion Week. В Мыстецком Арсенале свои коллекции представили современные украинские модные дизайнеры. Подписчики певицы восхитились образами Леси и Оли, написав сотню комплиментов в комментариях.