Оля Полякова похвасталась нарядами и предложила выбрать лучший
Певица сменила 11 образов во время эфира танцевального шоу
Знаменитая украинская певица Оля Полякова во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами" сменила целых 11 нарядов. Певица меняла платья, костюмы и парики. Ольга была ведущей звездного балкона, где встречала пары после выступления на паркете.
"Ребята, теперь голосуем за каждый образ отдельно. Выбираем лучший!", – подписала снимки певица.
Многие поклонники певицы отметили, что больше всего Ольге подходит второй образ – красное платье с металлическими вставками и длинные распущенные волосы.
Напомним, Оля Поялкова публично извинилась перед Екатериной Кухар. Певица разместила видеообращение на своей странице в Instagram. Поклонники артистки тут же ее поддержали, восхитившись искренностью Поляковой.
Ранее Оля Полякова с Лесей Никитюк вышли на подиум на показе Андре Тана. Недавно в Киеве стартовала Ukrainian Fashion Week. В Мыстецком Арсенале свои коллекции представили современные украинские модные дизайнеры. Подписчики певицы восхитились образами Леси и Оли, написав сотню комплиментов в комментариях.