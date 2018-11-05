Оля Полякова похвасталась плоским животом и роскошной фигурой в купальнике

Артистка дразнит фолловеров соблазнительными снимками

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая полностью обнажилась на камеру, не перестает будоражить воображение поклонников пикантными снимками. На этот раз Суперблондинка поделилась фото, где изображена в купальниках.

На одной фотографии знаменитость предстает в раздельном белоснежном бикини, на второй – в розовом сдельном купальнике.

Оля Полякова Фото: facebook.com/polyakovamusic

Артистка похвасталась роскошной фигурой – знаменитыми длинными ногами и плоским животом.

Оля Полякова Фото: facebook.com/polyakovamusic

"Странная штука соцсети и фолловеры. Им всегда все не так: то слишком голая, то слишком одетая. То купальник слишком одинаковый… Вам, господа, не угодишь. Да я и не стремлюсь", – сообщила Полякова.

"Красавица! Сочувствую завистницам. Умница", "Бомба", "Сногсшибательная малышка", – оставляют под фото отзывы восхищенные красотой Оли подписчики.

Оля Полякова Фото: facebook.com/polyakovamusic

Тем временем старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Мария уверенно наступает звездной маме на пятки. На странице в Instagram девочка также постит фотографии своего отдыха на Мальдивах. Маша показала, как плавала с младшей сестрой Алисой в океане. Девочка очень трогательно называет сестру "любимка".