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Оля Полякова похвасталась плоским животом и роскошной фигурой в купальнике

Артистка дразнит фолловеров соблазнительными снимками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая полностью обнажилась на камеру, не перестает будоражить воображение поклонников пикантными снимками. На этот раз Суперблондинка поделилась фото, где изображена в купальниках.

На одной фотографии знаменитость предстает в раздельном белоснежном бикини, на второй – в розовом сдельном купальнике.

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Оля Полякова
Фото: facebook.com/polyakovamusic

Артистка похвасталась роскошной фигурой – знаменитыми длинными ногами и плоским животом.

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Оля Полякова
Фото: facebook.com/polyakovamusic

"Странная штука соцсети и фолловеры. Им всегда все не так: то слишком голая, то слишком одетая. То купальник слишком одинаковый… Вам, господа, не угодишь. Да я и не стремлюсь", – сообщила Полякова.

"Красавица! Сочувствую завистницам. Умница", "Бомба", "Сногсшибательная малышка", – оставляют под фото отзывы восхищенные красотой Оли подписчики.

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Оля Полякова
Фото: facebook.com/polyakovamusic

Тем временем старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Мария уверенно наступает звездной маме на пятки. На странице в Instagram девочка также постит фотографии своего отдыха на Мальдивах. Маша показала, как плавала с младшей сестрой Алисой в океане. Девочка очень трогательно называет сестру "любимка".

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Источник: "Сегодня"
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