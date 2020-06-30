Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

Артистка разместила снимок в своем Instagram

Певица Оля Полякова, которая призналась, что ее избивал бывший возлюбленный-политик, показала своего мужа. Артистка поздравила супруга с днем рождения и опубликовала его редкое фото в Instagram.

Ранее Оля Полякова призналась, что, скорее всего, переболела коронавирусной инфекцией. По мнению певицы, симптомы вируса, который она подхватила в Майами в январе 2020 года, могли быть признаками COVID-19.

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

В понедельник, 29 июня, супруг Оли Поляковой отметил свой день рождения. В честь этого знаменитость опубликовала редкую фотографию мужа, сопроводит публикацию нежными словами.

INSTAGRAM

"Это фото так отражает тебя: по виду свирепый, но добрый внутри. Сильный, но мягкий, твердый, решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие? Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезет, хотя таких ведь больше нет. Будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом!" – написала Полякова.

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В прошлом году Оля и Вадим Поляковы отметили 15-летие со дня свадьбы. Они расписались в 2004 году. Пара воспитывает двух дочерей – 15-летнюю Марию и девятилетнюю Алису.

А на днях мы писали, что Оля Полякова поразила Сеть кардинальной сменой имиджа.

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