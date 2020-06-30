Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

Сегодня, 11:01

Артистка разместила снимок в своем Instagram

Певица Оля Полякова, которая призналась, что ее избивал бывший возлюбленный-политик, показала своего мужа. Артистка поздравила супруга с днем рождения и опубликовала его редкое фото в Instagram.

Ранее Оля Полякова призналась, что, скорее всего, переболела коронавирусной инфекцией. По мнению певицы, симптомы вируса, который она подхватила в Майами в январе 2020 года, могли быть признаками COVID-19.

Оля Полякова с мужем Вадимом
Оля Полякова с мужем Вадимом
Фото: instagram.com/polyakovamusic

В понедельник, 29 июня, супруг Оли Поляковой отметил свой день рождения. В честь этого знаменитость опубликовала редкую фотографию мужа, сопроводит публикацию нежными словами.

INSTAGRAM

"Это фото так отражает тебя: по виду свирепый, но добрый внутри. Сильный, но мягкий, твердый, решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие? Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезет, хотя таких ведь больше нет. Будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом!" – написала Полякова.

Чем на карантине занимается Оля Полякова, узнайте в сюжете:

В прошлом году Оля и Вадим Поляковы отметили 15-летие со дня свадьбы. Они расписались в 2004 году. Пара воспитывает двух дочерей – 15-летнюю Марию и девятилетнюю Алису.

А на днях мы писали, что Оля Полякова поразила Сеть кардинальной сменой имиджа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"С годами все моложе": 71-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа Любовь Успенская впервые прокомментировала слухи о романе с 27-летним грузинским певцом: "Я влюблена" Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной: "На этом все"
муж певица Оля Полякова
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Чем полезны и кому противопоказаны кабачки и огурцы
Чем полезны и кому противопоказаны кабачки и огурцы
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Дочь
Дочь "Няни Вики" огорчила поклонников своей внешностью

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Fun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

Сегодня, 05:55Fun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

Вчера, 13:25Food

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно быть активными, а Рыбам – не спешить

28 июняТехно

Довезут до Луны: самые надежные авто с пробегом свыше 300 тысяч

28 июняШоу-бизнес

Ирина Билык забавно отреагировала на государственную награду: фото

28 июняШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача

28 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

28 июняШоу-бизнес

Потап прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского

28 июняПсихология

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля: все знаки зодиака

28 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Дев ждут встречи, а Весы – разговор с любимым человеком

28 июняEvents

Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

27 июняFun

День молодежи-2020: поздравления, открытки, стихи и смс

27 июняFun

День Конституции Украины-2020: поздравления, открытки, стихи и проза

27 июняШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри намерены вернуться в Великобританию

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
В Сети рассказали о тайном романе Гарика Харламова
В Сети рассказали о тайном романе Гарика Харламова
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять