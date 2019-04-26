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Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы

Теперь имя украинской поп-дивы станет национальной достопримечательностью в центре Киева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

25 апреля на "Площади звезд", которая является символом популяризации национальной культуры, украинского искусства и спорта страны, появилась новое имя. 19-я звезда посвящена певице Оле Поляковой "за особые достижения, вклад и развитие украинской музыки".

Поздравить поп-диву с наградой пришли украинский дизайнер Андре Тан, коллега по судейскому креслу "Лиги Смеха" Юрий Ткач, актриса и телеведущая Снежана Егорова, артист и лидер команды-победителя Лиги Смеха "Стояновка" Иван Люленов и старшая дочь Маша.

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"Полякова уже несколько лет не сходит с олимпа украинского шоу-бизнеса, – обратился к зрителям на торжественной церемонии Андре Тан. – Ее песни становятся хитами, а актерские данные и чувство юмора высоко ценится зрителями "Лиги смеха". Ее умение быть яркой и смеяться над собой — является примером для всего музыкального бомонда нашей страны".

Оля Полякова получила именную звезду Фото: пресс-служба
Оля Полякова получила именную звезду Фото: пресс-служба

Сама же Полякова считает награду заслуженной.

"Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила. Честно говоря, труд артиста – очень нелегкий. Ведь красная дорожка – это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжёлых переездах к своему зрителю по разбитым дорогам... Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь людей. И если у меня получается на пару минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря", – прокомментировала награду певица.

Смотрите видео о том, как в Киеве открыли именную звезду Оли Поляковой:

Ранее мы писали, что Оля Полякова исполнила хит "Шлепки" в оперной версии.

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