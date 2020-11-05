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Оля Полякова вместе с Филиппом Киркоровым выступила на фестивале в Дубае (фото, видео)

Сегодня, 11:05

Певица выступила на международном фестивале

Украинская певица Оля Полякова умеет удивлять своих поклонников. Артистка прилетела в ОАЭ со своим шоу "Королева Ночи", которое представила в рамках международного музыкального фестиваля Парус-2020 4 ноября.

(@musicpolyakova)


Но и на этом сюрпризы не закончились. На днях артистка была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании Филиппа Киркорова. Отметим, артисты давно дружат.

"Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась", – комментирует Киркоров за кадром. Речь идёт об идеи совместного концерта артистов, которая возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере "Я в шоке".

Olya Polyakova (@polyakovamusiclove)


И вот их идея воплотилась в жизнь. Филипп Киркоров и Оля Полякова встретились в Дубае в рамках большого совместного концерта, который состоялся в рамках фестиваля 4 ноября.

Фестиваль Парус проходит уже четвертый год в Дубае. Выступают там в основном представители российского шоу-бизнеса. В этом году анонсированы выступления Леонида Агутина, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе.

Ранее Оля Полякова рассказала об инъекциях красоты.

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концерт Оля Полякова королева ночи
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