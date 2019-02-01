Оля Полякова представила свой мини-альбом

В альбом певицы вошли семь песен

Оля Полякова Фото: пресс-служба

В канун своего дня рождения певица и эксперт шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова анонсировала выход второго ЕР (мини-альбом) "Королева ночи", премьера live-версии которого состоялась во время одноимённого гранд-шоу певицы 26 октября во Дворце спорта. В новый альбом вошли 7 песен – среди них хиты "Королева ночи" и "Бывший".

Трек-блокбастер "Королева ночи" получил статус "золотого" и премию Музыкальной Платформы, а одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы, попав в топ-10 самых просматриваемых видеоработ по версии YouTube Rewind Украина, тем самым ознаменовав новый этап в творческой карьере Поляковой.

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Альбом представляет новую Полякову – более драматичную, глубокую и ранимую. В ее образе появился новый, острый и страстный нерв. Сюжеты песен приобрели новые интонации, тексты стали откровенней, а в музыке, которая как и прежде наполнена красками 90-х, появилась роковая экспрессия.

Тем не менее, героиня песен Поляковой как всегда проста, полна любви к жизни, открыта к новым переживаниям, ошибкам и победам. ЕР "Королева ночи" – это о тех женщинах, которые любят жизнь такой, какой ее хочется любить. Премьера уже доступна на всех цифровых и стриминговых площадках страны.

Напомним, Оля Полякова удивила своим заявлением на съемках шоу.

Кроме этого, вышел трейлер комедии "Свингеры-2" с участием певицы.

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