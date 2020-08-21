Оля Полякова презентовала новую песню "Белый танец"

Новый хит артистка посвятила женщинам, которые смело идут за своими чувствами

Известная украинская певица Оля Полякова презентовала новую песню – "Белый танец".

Свежий хит артистка посвятила всем женщинам, которые смело идут навстречу своим чувствам.

"Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!" – комментирует премьеру Полякова.

"Белый танец" – это новая история главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье. Это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности. И создана она для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки", – говорится в описании к видео Поляковой на YouTube.

Напомним, Оля Полякова откровенно призналась, делала ли что-то со своей внешностью и как относится к инъекциям красоты. Ранее Оля Полякова на Житнем рынке устроила танцы с колбасой.

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