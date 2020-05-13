"Каюсь": Оля Полякова призналась, что била старшую дочь

После рождения второй девочки певица сменила методы воспитания

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно поделилась подробностями конфликта со Светланой Лободой, во время карантина активно проводит Insta-шоу с артистами украинского шоу-бизнеса. Во время бесед с селебрити сама певица делится многими моментами из своей жизни. Так, во время игры "Правда или действие".Полякова призналась, что била свою старшую дочь Машу.

Однако с рождением второй дочери Оля Полякова прекратила это делать. С Алисой, которой сейчас 9 лет, такие методы воспитания не работали. Если девочку били бы, она могла уйти из дома навсегда. Такой, по словам певицы, у нее характер.

Певица Оля Полякова с дочерьми Фото: facebook/polyakovamusic

"Я непоследовательная мать, каюсь. Поэтому Алиса у меня такая балованная. С Машей работали манипуляция, шантаж, рукоприкладство. Ей можно было дать по голове, и она приходила в себя. Машу я когда-то била, больше не бью. Я поняла, что если не могу бить одну, то могу не бить и вторую. Больше никогда не бью детей. Считаю, что дети даны нам, чтобы учить нас быть матерями", – поделилась Полякова.

В сюжете смотрите, как на карантине живет Оля Полякова:

Ранее Оля Полякова призналась, что могла переболеть коронавирусной инфекцией. По мнению певицы, симптомы вируса, который Оля подхватила в Майами в январе 2020 года (высокая температура, сильный кашель), могли быть признаками COVID-19.

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