Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Каюсь": Оля Полякова призналась, что била старшую дочь

После рождения второй девочки певица сменила методы воспитания

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:41

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно поделилась подробностями конфликта со Светланой Лободой, во время карантина активно проводит Insta-шоу с артистами украинского шоу-бизнеса. Во время бесед с селебрити сама певица делится многими моментами из своей жизни. Так, во время игры "Правда или действие".Полякова призналась, что била свою старшую дочь Машу.

Однако с рождением второй дочери Оля Полякова прекратила это делать. С Алисой, которой сейчас 9 лет, такие методы воспитания не работали. Если девочку били бы, она могла уйти из дома навсегда. Такой, по словам певицы, у нее характер.

Певица Оля Полякова с дочерьми
Певица Оля Полякова с дочерьми
Фото: facebook/polyakovamusic

"Я непоследовательная мать, каюсь. Поэтому Алиса у меня такая балованная. С Машей работали манипуляция, шантаж, рукоприкладство. Ей можно было дать по голове, и она приходила в себя. Машу я когда-то била, больше не бью. Я поняла, что если не могу бить одну, то могу не бить и вторую. Больше никогда не бью детей. Считаю, что дети даны нам, чтобы учить нас быть матерями", – поделилась Полякова.

В сюжете смотрите, как на карантине живет Оля Полякова:

Ранее Оля Полякова призналась, что могла переболеть коронавирусной инфекцией. По мнению певицы, симптомы вируса, который Оля подхватила в Майами в январе 2020 года (высокая температура, сильный кашель), могли быть признаками COVID-19.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Нам никто не помогал, мы развивались вопреки всему": Оля Полякова об отношениях артистов и правительства "С помощью блинов и пиццы": Оля Полякова показала горячую фигуру на карантине Украинские знаменитости и недобросовестный сервис: опыт Оли Поляковой и Славы Соломки
шоу-бизнес воспитание певица Оля Полякова дети звезд Маша Полякова
Реклама

Новости партнеров

Каминская высказалась о скандале с Тодоренко
Каминская высказалась о скандале с Тодоренко
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе

Популярные статьи

Сегодня, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Сегодня, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Сегодня, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

Вчера, 19:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Вчера, 11:33Техно

Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Вчера, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

10 маяFood

Как приготовить овощи на костре по-армянски

10 маяШоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

Новости партнеров

Каминская высказалась о скандале с Тодоренко
Каминская высказалась о скандале с Тодоренко
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото
Даша Астафьева заявила, что ей предлагали $1,5 млн за любовь
Даша Астафьева заявила, что ей предлагали $1,5 млн за любовь
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее