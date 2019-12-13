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Оля Полякова призналась, что благодаря афере заработала на первое авто

Артистка в 20 лет приобрела Peugeot 206

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:07
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинская певица Оля Полякова, которая сделала резонансное признание о домогательствах со стороны экс-министра культуры Украины, откровенно призналась, что заработала 10 000 евро на свой первый автомобиль благодаря афере.

Олег Винник, Оля Полякова и Потап презентовали новую композицию. Детали в сюжете:

Так, во время интервью с Дмитрием Гордоном украинская певица поделилась забавной историей и рассказала, что вместе со своим на то время парнем устроила целую рекламную кампанию автомобильных шин. За это будущая звезда получила в Германии 10 000 евро и приобрела свое первое авто – Peugeot 206.

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"Я такую аферу провернула, с какими-то колесами, с какой-то рекламной компанией... Это было интересно. У меня был парень и он занимался шинами известной фирмы, которая находится в Германии. Я же тогда была певицей, но особо меня никто не знал. Но тем не менее, где-то там крутилась. Мы придумали такую тему – наняли фотографа за 300 долларов, который снял меня на машине в купальнике... Мы распечатали один огромный плакат, поклеили его на доме и пофотографировали. Потом поехали в представительство в Германии, показали, что мы сделали кампанию и нам дали 10 000 евро. И за эти деньги я купила себе машину", – рассказала Оля Полякова.

Также украинская певица Оля Полякова рассекретила сумму, которую ее 14-летняя дочь Маша зарабатывает благодаря странице в Instagram.

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