Оля Полякова призналась, как относится к парню своей дочери
Певица считает Машу и Максима лишь друзьями
На днях стало известно, что старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, начала встречаться с парнем. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Молодого человека зовут Максим, и ему тоже скоро исполнится 14 лет.
Звездная мама в instastory прокомментировала отношения своей старшей дочери. Как выяснилось, Оля Полякова не воспринимает отношения Маши всерьез и считает, что они с Максимом, скорее, друзья.
"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", – написала Полякова.
Отметим, кроме 14-летней Маши, Оля Полякова с мужем Вадимом воспитывают младшую дочь – 7-летнюю Алису.
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