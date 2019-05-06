Оля Полякова призналась, как относится к парню своей дочери

Певица считает Машу и Максима лишь друзьями

Оля Полякова с дочерю Машей Фото: instagram.com/polyakovamusic

На днях стало известно, что старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, начала встречаться с парнем. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Молодого человека зовут Максим, и ему тоже скоро исполнится 14 лет.

Маша Полякова подтвердила отношения с парнем Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочь Оли Поляковой с молодым человеком Фото: instagram.com/maksyk2005

14-летняя Маша Полякова с парнем Максимом Фото: instagram.com/maksyk2005

Звездная мама в instastory прокомментировала отношения своей старшей дочери. Как выяснилось, Оля Полякова не воспринимает отношения Маши всерьез и считает, что они с Максимом, скорее, друзья.

"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", – написала Полякова.

Оля Полякова не воспринимает отношения дочери всерьез Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, кроме 14-летней Маши, Оля Полякова с мужем Вадимом воспитывают младшую дочь – 7-летнюю Алису.

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