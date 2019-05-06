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Оля Полякова призналась, как относится к парню своей дочери

Певица считает Машу и Максима лишь друзьями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Оля Полякова с дочерю Машей
Оля Полякова с дочерю Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic

На днях стало известно, что старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, начала встречаться с парнем. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Молодого человека зовут Максим, и ему тоже скоро исполнится 14 лет.

Маша Полякова подтвердила отношения с парнем
Маша Полякова подтвердила отношения с парнем
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочь Оли Поляковой с молодым человеком
Дочь Оли Поляковой с молодым человеком
Фото: instagram.com/maksyk2005

14-летняя Маша Полякова с парнем Максимом
14-летняя Маша Полякова с парнем Максимом
Фото: instagram.com/maksyk2005

Звездная мама в instastory прокомментировала отношения своей старшей дочери. Как выяснилось, Оля Полякова не воспринимает отношения Маши всерьез и считает, что они с Максимом, скорее, друзья.

"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", – написала Полякова.

Оля Полякова не воспринимает отношения дочери всерьез
Оля Полякова не воспринимает отношения дочери всерьез
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, кроме 14-летней Маши, Оля Полякова с мужем Вадимом воспитывают младшую дочь – 7-летнюю Алису.

Ранее мы писали, что Оля Полякова резко высказалась о шоу "Холостяк". Кроме того, недавно "Королева ночи" поделилась неожиданной историей из детства

Смотрите видео о том, что Оля Полякова получила именную звезду:

Напомним, MamaRika похвасталась щедрым подарком от жениха.

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