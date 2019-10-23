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Оля Полякова призналась, на что тратит основную часть своих доходов

Певица рассказала, что сценические костюмы стоили ей более 100 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

В студии программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Королева ночи Оля Полякова, которая рассказала о разочаровании в детстве, откровенно призналась, сколько денег тратит на сценические наряды и умеет ли экономить.

Оля Полякова была любовницей своего мужа. Детали в сюжете:

Популярная певица Оля Полякова пришла в студию программы "Ранок з Україною" и откровенно рассказала о своем отношении к деньгам. Звезда призналась, сколько средств тратит на сценические наряды.

"Сценические костюмы из моего шоу стоят более 100 000 евро – это только мои, без балета. У нас очень дорогое шоу, поэтому люди иногда жалуются, что дорогие билеты. Но понимаете, мы такое привозим в разные города Украины, что люди такого еще никогда не видели: и лошади, и все декорации – это все мы перевозим фурами, а это дорого стоит, – поделилась Оля Полякова. – Очень хотелось бы, чтобы наши люди стали немного богаче и могли позволить себе это".

Но, несмотря на это, артистка призналась, что экономить она не умеет. И хотя себе купить звезда ничего не успевает, главные расходы идут на строительство.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

"Экономить я не умею, но, если честно, мне некогда и некуда тратить деньги. Потому что я с самолета прыгаю в машину, а из машины – в самолет. Так и живу, – рассказала Оля Полякова. – Сейчас я занимаюсь строительством. Только достроила дачу и работаем над баней. А вы знаете, что такое строительство – берешь деньги и передаешь в другие руки. Поэтому деньги видишь только в чужих руках".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что спит отдельно от мужа.

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