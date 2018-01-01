Оля Полякова проведет прямой эфир "Ранку з Україною"

Певица вместе с Григорием Германом будет заряжать позитивом зрителей канала

Оля Полякова. Фото: пресс-служба

В четверг, 10 мая, прямой эфир программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", вместе с постоянным ведущим Григорием Германом проведет известная украинская певица Оля Полякова.

Недавно ведущая утреннего шоу "Ранок з Україною" Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь Полина. И пока ведущая находится в небольшом декретном отпуске, "Ранок з Україною" поддерживают ее звездные коллеги. Уже в четверг в студии программы появится неповторимая Оля Полякова, которая вместе с Григорием Германом будет заряжать позитивом зрителей канала и расскажет много интересного.

"Моя профессия позволяет мне ежедневно перевоплощаться в совершенно разные образы. Сегодня ты можешь быть участником телешоу или жюри юмористической программы, а уже завтра сниматься в кино – и это очень крутой экспириэнс. Если раньше я была героем утренних телевизионных шоу, то 10 мая я стану ведущей прямого эфира на телеканале "Украина". Безусловно, для меня это новый опыт просыпаться так рано, особенно если накануне я поздно вернусь домой после очередного концерта. Мне придется в 4 утра, вы представляете, в 4 утра сесть на грим, а в 6 – уже быть улыбчивой в эфире. Это просто невозможно! Но так как последние три года в моем концертном графике прослеживаются мазохистские наклонности, потому что нормальный человек с таким графиком просто не живет, я думаю, что с легкостью справлюсь и с этой задачей. До встречи в эфире! Не прошлепайте свой шанс проснуться в одной постели с Олей Поляковой", – рассказала Оля Полякова.

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