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Оля Полякова рассказала, к кому ее ревнует дочь

Артистка сделала признание в День объятий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Оля Полякова Фото: телеканал "Украина"
Оля Полякова
Фото: телеканал "Украина"

21 января во всем мире отмечается День объятий. В программе "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, известная певица и эксперт новейшего супер-шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" Оля Полякова рассказала, с кем она любит обниматься. Артистка призналась, что хоть и любит объятия, но после этого ей приходится оправдываться перед родной дочерью.

"Бывает, ребенок подходит, чтобы сфотографироваться, прижимается к животу… И даже слышно, как сердечко бьется от волнения. А моя младшая дочь, если увидит – по телевизору или на фото – потом спрашивает: "Что это?" Ревнует очень: "Чего это ты обнимаешь какую-то чужую девочку? Ты только меня обнимать должна!" – рассказала Оля Полякова.

Оля Полякова с младшей дочерью Алисой Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, старшая дочь Оли Поляковой раскрыла секрет своего похудения.

Ранее мы также писали о том, что объединяет Олю Полякову, Машу Ефросинину и Алексея Суханова.

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Источник: Сегодня
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