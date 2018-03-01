Оля Полякова рассказала, когда уйдет из "Лиги смеха"

В эту пятницу стартует четвертый сезон "Лиги смеха". Первый этап сезона – это Гала-концерт фестиваля, две части которого зрители смогут увидеть две пятницы подряд. Всего же в гала-концерте примут участие 20 команд, 14 из которых выйдут в сезон – каждый из тренеров отберет себе по две команды в чемпионат. Напомним, в этом сезоне в судейском составе произошли изменения – к "старичкам" Оле Поляковой и Игорю Ласточкину добавились Стас Боклан, Влад Яма, Юрий Ткач, Надя Дорофеева и Евгений Кошевой. Они рассказали, как попали в проект, и какие цели перед собой ставят.

Оля Полякова: "У меня не было сомнений – участвовать в этом проекте или нет, потому что я его страшно люблю и чувствую себя здесь на своем месте. Тем более, в финале я уже побывала, поэтому мне осталось лишь одно – победить со своей командой в "Лиге смеха". Вот как выиграю, так и уйду".

Станислав Боклан: "Смотреть "Лигу смеха" по телевизору и самому стать частью этого проекта – две разные вещи. Это как с сексом — одно дело смотреть на него на экране, а другое — пробовать самому. В этот проект я пришел, чтобы в чем-то пригодиться ребятам. Просто сидеть и протирать брюки в кресле – не по мне. Я хочу принимать активное участие и готов на все Если команды захотят, чтобы я стал на голову или спародировал Зеленского, к примеру, я постараюсь это сделать".

Надя Дорофеева: "Я – давний фанат "Лиги смеха", поэтому, когда мне предложили стать тренером, я сразу согласилась. Перед выбором команд я советовалась с Потапом, и он мне сказал расслабиться и кайфовать, но у меня это совсем не получалось. Во время отбора я все время думала, как буду с этими ребятами смотреться вместе. А вообще я буду делать все, чтобы помочь своим командам. Ради "Лиги смеха" мне придется отказаться от сна и репетировать даже по ночам, но я готова на любые перевоплощения. И страшненькой мне быть абсолютно не страшно".

Евгений Кошевой: "Для меня сложнее всего – выбрать только две команды, с которыми будешь играть целый год. Признаюсь, у меня есть стратегия, но боюсь, она может не сработать. Но скажу так: на 40 процентов я определился с командами еще до начала отбора. Переживаю ли я? Очень. Это же, как в спорте. Каждый хочет взять "золото". И я не исключение".

Игорь Ласточкин: "В начале сезона чувствуешь себя как в первом классе. Нужно заново все объяснять командам. И здесь важно собрать все нервы в кулак. Лично я сразу говорю своим ребятам, что писать шутки нужно каждый день, а еще иметь в своем составе постоянных администратора и звукорежиссера, чтобы не отвлекаться на посторонние проблемы. Я люблю этот проект и не только потому, что уже дважды становился со своими командами чемпионом".

Юрий Ткач: "Сесть в кресло в "Лиге смеха" было моей заветной мечтой. За день до отбора я положил перед собой список всех команд, которые я гипотетически могу себе взять, и с кем бы мне хотелось играть. И их оказалось раз в 5 больше, чем нужно. В этом сезоне все команды очень сильные, и выбор, поверьте, был очень тяжелый. Два года я был тренером в других региональных Лигах, а именно в Тернополе, Харькове и Днепре, поэтому тренерского опыта у меня уже достаточно".

Влад Яма: "Однажды после какого-то эфира "Танцев со звездами" мне позвонили и сказали, что хотят видеть меня в тренерском составе "Лиги смеха". А, так как, я в тайне об этом мечтал на протяжении трех сезонов, то был несказанно рад такому предложению. Я люблю нестандартный юмор, и мне нравится команды с креативными идеями. Почему взяли меня? Не знаю, видимо, минимальное чувство юмора у меня все же имеется, хотя последний раз шутки я писал еще в школьном возрасте. Думаю, главная моя задача в этом проекте – не мешать командам, а если получится еще и помочь, будет вообще замечательно".

Напомним, Станислав Боклан рассказал "Сегодня" о том, почему стал тренером юмористического шоу, и что общего у "Лиги смеха" с сексом.