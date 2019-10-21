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Оля Полякова рассказала о разочаровании в детстве

Певица призналась, кем мечтала стать в детстве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Украинская певица Оля Полякова, которая призналась, что была любовницей своего мужа, поделилась с журналистами программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", о чем мечтала в детстве и почему эта мечта так и не стала реальностью.

Смотрите также откровенное интервью с Олей Поляковой:

Оказалось, что одна из самых популярных в Украине певиц когда-то хотела связать свою жизнь с балетом. Будущая звезда достаточно серьезно отнеслась к своей мечте, но препятствием стал большой рост. Тогда певица и подумать не могла, что невероятные ноги, на которые сейчас засматриваются миллионы меломанов, станут препятствием к занятиям балетом.

"В детстве я очень хотела заниматься балетом, – признается Оля Полякова. – Я делала себе пуанты из папье-маше и танцевала перед зеркальным шкафом. А в 7 лет пришла с мамой, чтобы меня взяли на балет. Они посмотрели на маму, посмотрели на меня и сказали: "Таких высоких балерин не бывает, идите домой, девушка".

Оля Полякова с мамой
Оля Полякова с мамой
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поэтому, несмотря на то, что у звезды с балетом не сложилось, когда есть возможность, Оля идет насладиться действом на сцене, ведь понимает, какая работа за этим стоит.

"Это очень тяжелый труд, и я уважаю это!" – комментирует певица.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним также, Оля Полякова призналась, что спит отдельно от мужа.

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