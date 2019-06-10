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Оля Полякова рассказала, оставит ли сцену ради политики

По словам Оли Поляковой, просто смотреть на происходящее в стране она не будет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

29 мая стало известно о том, что Оля Полякова идет в политику. Певица объявила о создании женской партии.

Отметим, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.

В эксклюзивном интервью "Сегодня" Оля Полякова рассказала, оставит ли сцену ради политики.

"По законам Украины, творческая деятельность в нашей стране в этом случае не запрещается. Это же не бизнес. Более того: моя миссия, как и раньше, — это дарить людям хорошее настроение посредством своего пения. И это я себе не придумала. Я же вижу своими глазами, как осчастливливаю людей на концертах. Когда я объявила о своем желании создать партию, я получила колоссальную поддержку! За сутки мне пришло более двух с половиной тысяч личных сообщений в direct, и в половине из них было пожелание, чтобы я не бросала сцену. Поэтому говорю со всей уверенностью: "Петь я не брошу!". Но смотреть на то, что происходит в моей стране, и отмалчиваться я тоже не собираюсь!" – прокомментировала певица.

Читайте полное интервью с Олей Поляковой на Сегодня.Lifestyle.

Напомним, совсем недавно Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы.

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