Оля Полякова расскажет о "подводных камнях" концертного бизнеса в Украине

Звезда планирует выпустить фильм о своем концертном туре

Оля Полякова Фото: пресс-служба

23 марта стартовал грандиозный гастрольный тур Поляковой "Королева ночи". Получив позитивные отзывы после премьеры шоу в Киеве в прошлом году, поп-дива намерена показать его в самых отдаленных уголках и одновременно масштабных площадках страны. Интерес к новой программе певицы настолько велик, что в каждом городе тура анонсировано минимум по два, а то и три концерта подряд. Рекордным по количеству выступлений за сезон станет Полтава, в котором Полякова уже дважды представила новую программу на прошедших выходных и еще два концерта запланированы на весенне-летний период.

Оля Полякова впечатлила вокальными данными Фото: instagram.com/polyakovamusic

Особенностью нового тура певицы станут съемки документального фильма, посвященного состоянию всей концертной региональной инфраструктуры страны. Из первых уст зритель узнает о залах, о дорогах и о том, как добраться до сотен населенных пунктов по бездорожью, как работается промоутерам, работникам ДК, о предпринимателях и инвестиционных проектах, которые могли бы возродить концертный бизнес в стране, и по каким причинам это до сих пор не произошло.

Фильм будет состоять из профессиональной съемки и частных видео певицы и выйдет на экраны в 2019 году. Премьера документальной ленты состоится на канале "Украина" перед телеверсией шоу "Королева Ночи" на стадионе "Арена Львов".

Напомним, Оля Полякова исполнила хит "Шлёпки" в оперной версии.

Ранее Оля Полякова показала репетицию концертного тура.

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