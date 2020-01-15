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Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине: видео

Певица отправилась на гастроли в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В рамках своих первых гастролей "Королева Ночи" по США и Канаде, которые начались на Рождество, украинская певица Оля Полякова дала аншлаговые концерты в Майами, Нью-Йорке, Торонто и Чикаго.

Оля Полякова попала в неприятную ситуацию. Подробности в сюжете:

Выступление в Чикаго, которое состоялось в North Shore Center For Performing Arts, стало эмоциональным. Певица поразила украинскую диаспору словами об Украине, вызвав слезы на глазах у зрителей:

"Боже, какое это большое счастье перелететь через пол-Земли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь есть моих поклонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Я хотела вам пожелать много счастья, денег, много здоровья... чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось ехать. А самое главное, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир. Большое спасибо!", – завершила свое эмоциональное выступление Полякова.

Отметим, после окончания тура по городам США и Канады певица вместе с продюсером Михаилом Ясинским и семьями отправятся в отпуск в Мексику.

Оля Полякова в Чикаго
Фото: пресс-служба
Оля Полякова в Чикаго
Фото: пресс-служба
Оля Полякова в Чикаго
Фото: пресс-служба
Оля Полякова в Чикаго
Фото: пресс-служба
Оля Полякова в Чикаго
Фото: пресс-служба
Оля Полякова в Чикаго
Фото: пресс-служба
Оля Полякова в Чикаго
Фото: пресс-служба
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Ранее мы также писали, что 14-летняя дочка Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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