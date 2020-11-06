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"Я буду выступать там, где хочу": Оля Полякова резко ответила на критику ее концерта с Киркоровым (видео)

Сегодня, 13:11

4 ноября артистка выступила на нашумевшем фестивале PaRUS 2020

Выступление украинской певицы Оли Поляковой с Филиппом Киркоровым на международном фестивале PaRus в Дубае вызвало бурную реакцию в Сети. Пресс-служба певицы в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle отметила, что у концерта никакого политического подтекста не было, а Киркоров и Полякова давние друзья. Сама артистка тоже опубликовала эмоциональный пост в Instagram.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Полякова не понимает, почему именно сейчас их встреча спровоцировала такую реакцию. Она вспомнила, что в январе была на гастролях в США и Канаде, встретилась с артистом. Они вместе отдыхали, посещали вечеринки и именно тогда Киркоров предложил Поляковой выступить с ним в Дубае. Тогда она тоже показывала в своем профиле, как проводит время с Киркоровым, но хейта это не вызывало. На карантине они с Филиппом делали прямой эфир в рамках "ПоляВидения", но и тогда все было спокойно.

"А тут что-то пошло не так?! Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества? Может так кому-то очень нужно", – поинтересовалась певица.

Полякова и Киркоров
Полякова и Киркоров
Фото: Instagram

Не забыла Оля Полякова напомнить и о своей позиции. Она не выступает в России и не собирается до тех пор, пока такая политическая обстановка. Но от концертов в Дубае Полякова не собирается отказываться.

"Моя позиция четкая и корректная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю это возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее вами согласовывать, обсуждать",– сказала Оля Полякова.

(@polyakovamusic)

Ранее мы рассказывали, что Филиппу Киркорову подарили сумку Louis Vuitton за 26 тысяч долларов.

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