Оля Полякова сделала очень неожиданное признание

Певица призналась, какой способностью хотела бы обладать

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Во время съемок новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", премьера которого состоится 23 февраля в 21:00 на канале "Украина", певица и эксперт телепроекта Оля Полякова призналась, какие навыки хотела бы освоить.

Королева ночи рассказала, что в супер-шоу "Дивовижні люди" особенно ее поразили участники, которые демонстрировали невероятно развитую память. К примеру, девушка, которая с легкостью воспроизвела, какие татуировки расположены на телах моделей.

"Вы знаете, я вот никак не могу запомнить пароль на карточке мужа… Я бы хотела овладеть такой способностью!" – призналась Оля Полякова на съемочной площадке канала "Украина". Также певица отметила, что в шутке – лишь доля шутки: "Мнемотехника – что-то совершенно поразительное! У меня достаточно плохая память, особенно на имена. И, знаете, я задумалась, посмотрев, насколько сильно участники проекта "прокачали" свою память".

Оля Полякова Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Напомним, Оля Полякова, которая недавно представила свой мини-альбом, восхитила поклонников серией новых фото. Так, на них она позирует в разных нарядах сидя в кресле.

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