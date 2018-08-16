Оля Полякова соблазнила сеть очередным откровенным фото

Певица разместила новый снимок на своей странице в Instagram

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова, которая заплатит 10 тысяч гривен своему лучшему двойнику, нередко демонстрирует свою подтянутую фигуру. Так, на своей странице в Instagram артистка разместила соблазнительное фото в белом бикини. На снимке Оля эротично позирует на яхте, демонстрируя изгибы своего тела.

"Многим конечно хочется думать ч то это фотошоп, думайте если вам так легче!а я поплыла домой!" – подписала фото певица.

Оля Полякова Фото: Instagram/polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова завела отдельный аккаунт в Instagram своим ногам.

Кроме того, Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой. Певица трогательно поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в Instagram несколько фото, в том числе и архивных, и написав теплые слова в описании. Также мы сообщали, Оля Полякова оригинально поздравила с днем рождения украинскую певицу и модель Дашу Астафьеву, опубликовав пикантное фото с их общей фотосессии для эротической комедии "Свингеры".