Оля Полякова сообщила неожиданную новость

Певица стала членом жюри талант-шоу

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица Оля Полякова лишь недавно ошеломила поклонников новостью о том, что идет в политику. А теперь артистка удивила новым заявлением. На своей странице в Instagram Оля Полякова сообщила, что станет судьей талант-шоу.

Старшая дочь Оли Поляковой начинает модельную карьеру. Подробности в сюжете:

Так, Оля Полякова призналась, что станет членом жюри ее любимого шоу. Компанию певице составят Настя Каменских, Андрей Данилко и Алессандро Сафина – итальянский оперный и эстрадный певец.

"С радостью хочу сообщить вам, что я являюсь членом жюри мною обожаемого проекта Х ФАКТОР! Увидимся в новом, юбилейном, 10 сезоне! Теперь меня в телевизоре будет ещё больше ;)", – написала Оля Полякова на своей странице в Instagram и добавила первые фото со съемок шоу.

Оля Полякова стала членом жюри шоу "Х-фактор" Фото: instagram.com/polyakovamusic

К слову, Настя Каменских тоже опубликовала в Instagram фото со съемок проекта, на котором позирует в облегающем платье. В результате подписчики певицы решили, что она беременна.

Ранее мы также писали, что двойники Оли Поляковой и Олега Винника рассказали, сколько зарабатывают.

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