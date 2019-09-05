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Оля Полякова в новом фильме сыграет мужчину

Певица рассекретила подробности новой киноработы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38

Эксклюзивно журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Оля Полякова призналась, что готовится к большому перевоплощению.

Ранее Оля Полякова сообщила, что проявит себя в роли кинопродюсера. Звезда готовит комедию, в которой сыграет мужчину!

"Он – суперзвезда и она – суперзвезда. Они поменяются телами и будут сражаться за звание лучшего, – поделилась Оля Полякова с журналистами "Ранку з Україною". – Я буду играть мужчину, а он будет играть женщину. Это круто!".

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Кто станет звездным напарником Оли на площадке, звезда не призналась, единственное, что сказала – с этим известным мужчиной они уже работали.

"Я приоткрою завесу – уже с ним имела дело на площадке", – прокомментировала поп-дива в эфире телеканала "Украина".

Звезда рассказывает, что съемки комедии вот-вот начнутся. Поэтому ни название, ни дата премьеры еще неизвестны.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, ранее Оля Полякова показала аппетитные формы в купальнике.

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