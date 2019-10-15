"Он был по-настоящему психически болен": Элтон Джон о дружбе с Майклом Джексоном

Британский музыкант посвятил главу своих мемуаров королю поп-музыки

Элтон Джон Фото: AFP

Популярный британский певец Элтон Джон, который рассказал о знакомстве с принцессой Дианой, уже 15 октября выпускает в продажу на территории Англии и США автобиографическую книгу под названием "Я, Элтон Джон". Чтобы подогреть интерес поклонников, артист публикует свои мемуары частями. И в этот раз исполнитель рассказал о дружбе с королем поп-музыки Майклом Джексоном.

Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте. Детали в сюжете:

По информации Radar Online, в канун выпуска книги в СМИ появились фрагменты его воспоминаний о дружбе с легендарным исполнителем Майклом Джексоном. По рассказам Элтона, он познакомился с коллегой, когда тот еще был подростком. Они общались на протяжении многих лет, и главным предметом их дискуссий была музыка. Но с годами все изменилось, Джексон будто замкнулся в себе и изолировался от всех друзей.

"Я знал Майкла с 13-14 лет. Он был самым очаровательным парнем, которого только можно представить. Однако в какой-то момент он начал изолировать себя от мира и реальности, как это раньше делал Элвис Пресли", – рассказал Элтон Джон в своей книге.

Ко всему, британский музыкант вспомнил один случай, когда он был приглашенным гостем семейной вечеринки в имении короля поп-музыки. В какой-то момент Майкл Джексон уединился, после чего его нашли в комнате с сыном горничной. Майкл просто играл с ребенком.

Майкл Джексон Фото: Getty Images

"Бог знает, что творилось у него в голове и какими препаратами его накачивали. Но каждый раз, когда я виделся с ним в последние годы, я понимал, что бедняга совсем потерял голову. В прямом смысле слова. Он был по-настоящему психически болен, и находиться с ним в одной комнате было неприятно", – заявил музыкант.

Ранее мы также писали, что Элтон Джон рассказал, как чуть не умер после операции.

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